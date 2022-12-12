Коля Серга эмоционально отреагировал на уничтожение в Изюме патриотических граффити: "Ватные вандалы"

Музыкант также показал, что теперь нарисовано на том месте, где находился патриотический мурал.

Певец Коля Серга, который в начале полномасштабной войны организовал "Культурный десант", прокомментировал уничтоженные в Изюме патриотические граффити.

В частности, мурал создал артист вместе с "Культурным десантом". Там изображен казак в красных шароварах, а также заглавными буквами написано название города в сине-желтых цветах.

Впрочем, неизвестные, вероятно, сторонники "русского мира", уничтожили его.

"Ватные вандалы уничтожили в Изюме граффити с патриотической надписью "Изюм". Но, те всратые "ждуны", наверное, не понимают, что украинский дух только закаляется в сопротивлении", — эмоционально прокомментировал Коля.

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Музыкант также подчеркнул, что на месте разрушенного патриотического мурала появился новый и еще больше, чем был до этого.

"И уже сегодня на том же месте новый мурал, значительно больший и недостижимый для вандалов. Потому что у них из инструментов есть только тупая голова и десять метров разбега для ее применения. Изюм – это Украина, baby. Кто не согласен – в з*дницу. А ж*па от Изюма – это где-то 100 км к северу", — добавил артист.

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