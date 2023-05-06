Коля Серга и "Культурный десант" запремьерили мощную песню об украинской пехоте

Певец Коля Серга вместе с коллегами из "Культурного десанта" Сашей Чемеровым и Ярмаком оригинально поздравили украинских защитников с Днем пехоты.

Музыканты вместе представили мощную песню "Піхота", которую назвали своеобразным гимном военного времени. Вместе с треком вышел и проницательный клип, в котором исполнители показали реальные кадры из передовой, где ценой собственной жизни одержат победу пехотинцы.

Как рассказал Сергей, написать песню ему приказал командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадим "Борсук" Сухаревский. Работа над треком продолжалась удаленно, ведь сейчас Ярмак служит Харьковщиной.

По словам Серги, командир также принял участие в написании текста и помог создать финальный куплет с "присягой пехотинца".

"Наша задача показать важность пехоты и, в первую очередь, показать это для них самих. Эта песня нужна, чтобы общество поняло, кто являются настоящими героями и на ком все держится", – рассказал о песне Серга.

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