Коля Серга и Yarmak с арбузом в руках спели гимн Украины в центре освобожденного Херсона

Бойцы "Культурного десанта" певец Коля Серга и рэп-исполнитель Yarmak, а также скрипач Моисей Бондаренко вместе с жителями Херсона спели гимн Украины в центре освобожденного города.

Украинские музыканты устроили небольшой концерт для херсонцев под открытым небом, на котором исполнили несколько песен.

Местные жители с сине-желтыми флагами охотно поддержали артистов и спели вместе с ними гимн Украины. В качестве подарка Коля Серга получил от херсонцев два спелых арбуза.

"В Херсоне было очень тепло, очень много объятий, люди просто бежали, чтобы обняться, сказать Спасибо, мы вас ждали. Понимаешь, что когда приходит Россия они пытаются выбить всю человечность, сделать всех подозрительными и подозревающими, поэтому люди очень "изголодались" по этому. Ты видишь, насколько и нужно это сейчас, насколько им нужно было освобождение", — рассказал Сергей в эфире "Единого телемарафона".

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