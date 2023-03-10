Коля Серга на историческом факте о легендарном "Щедрике" объяснил, почему артистов необходимо выпускать за границу

Музыкант и поэт Коля Серга, защищающий Украину в составе ВСУ, прокомментировал скандал, разгоревшийся после того, как стендапер Андрей Щегель заявил, что уехал во время войны из Украины.

Комик отметил, что сделал "это легко", получив разрешение на выезд в качестве артиста от Министерства культуры и информационной политики.

В свою очередь Коля Серга записал видео, в котором стал на защиту министерства и тех культурных деятелей, которые действительно помогают своими выступлениями Украине. На примере исторического факта о легендарном "Щедрике" Леонтовича Серга объяснил, почему так важно давать возможность артистам выступать за границей:

"Давайте разберемся, почему не просто можно, а необходимо. А также определимся, кто является культурными деятелями. В 1919 году во время наступления красной армии на Украину был создан хор под руководством Александра Кошица, миссия которого была - поднятие украинской идентичности в Европе и Америке с помощью культуры. Специально для этих гастролей Леонтович написал легендарного "Щедрика". Выступления хора захватывали сердца европейского зрителя и все больше людей узнавало, какая Украина, влюблялись в нее и признавали ее. Сначала хор финансировался государством, а затем собрания с выступлений хора финансировали армию", – рассказал Серга.

Музыкант отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения артисты культурные деятели разделились на два фронта: внутренний и внешний. Кто-то работает с воинами на передовой, поднимая боевой дух. Кто работает в городах, "противоставляя искусство страху и несправедливости", а кто-то популяризирует украинскую культуру за рубежом и собирает деньги на поддержку армии.

"И нельзя сказать, какое из этих направлений самое важное или какое не нужно. Настолько организованная и дисциплинированная культура, как у нас, является примером для всего мира. Ну, конечно, в семье не без Щегелевых и Голубковых. Я считаю, что они вообще не имеют никакого отношения к культуре. Это отравленные паразиты, которые мимикрируют под культурных деятелей. То, что они сейчас остаются за границей, — это для украинской культуры только плюс. Главное не пускать их обратно", — подчеркнул Серга.

Музыкант добавил, что "именно культура придает смыслы и объединяет нацию": "Так что культурный путь должен быть открытым", — отметил Коля Серга.

Напомним, ранее музыкант и поэт Сергей Жадан высказал свое мнение по поводу важности предоставления разрешения для артистов выезда за границу. Лидер группы "Жадан и Собаки" отметил, что сегодня культура, это не о танцах и пении – это важная составляющая информационного фронта и это чрезвычайно важная составляющая волонтерской деятельности и возможность собирать миллионы тысяч долларов в поддержку украинской армии за границей.

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