Коля Серга написал красноречивое стихотворение о будущей судьбе Лукашенко и его сына

Артист Коля Серга, который ныне защищает Украину от российских оккупантов на фронте, написал красноречивое стихотворение о будущей судьбе самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

К слову, в своей поэзии, которая получила название "Реквием по Лукашонке", артист отметил, что преступника, решившего встать на сторону кремлевского диктатора Путина в войне против Украины, ждет неизбежная смерть. Также в стихотворении Коля не забыл упомянуть и о сыне Лукашенко. В общем, его ждет такая же судьба, как и отца.

"Небольшая фантазия на тему будущего картофельного диктатора. Этот коварный колорадский жучара выедает самое вкусное, что есть в Беларуси и подменяет съеденное своими выхлопами. Его коварство и подлость уже нанесла большой вред моей стране. И это не останется без наказания. вопрос революции в Беларуси — это дело времени. Потому что тирания и диктатура обречена и ей остались считанные времена", — отметил Серга.

В комментариях под видео, где артист в вышиванке зачитываю свою поэзию, поклонники исполнителя оценили его творчество. К слову, за стихотворение Колю поблагодарили не только украинцы, но и белоруссы.

Спасибо большое за это! Слава Украине!

Ненавижу его, в стране закончится шампанское, когда он взойдет на тот свет!

Сначала подумала, что Лукашенко действительно умер

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