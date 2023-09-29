Коля Серга назвал единственного россиянина, с которым продолжает общаться: "Это мощный человек"

Украинский певец и военнослужащий Коля Серга признался, с кем из россиян продолжает общаться.

С началом полномасштабной войны музыкант, который и сам некоторое время жил в РФ, разорвал все связи со страной-агрессорой. Однако один человек все же заслужил доверие артиста. Как признался Серга, у него есть товарищ, с которым он до сих пор общается, потому что тот отказался от гражданства РФ и помогает украинцам.

Имя своего друга артист разрывать не стал, но рассказал, что путешественник и всеми силами сейчас пытается помочь украинцам победить.

"Это путешественник. Я не буду говорить, как его зовут, потому что это будет опасно для него. Он еще с начала полномасштабной войны уехал из России и получил паспорт другой страны. Он помогал нам и даже, рискуя своей жизнью, находясь в России, он извинялся дронам, потому что они покупаются на российские паспорта, он там мегашпионскую операцию провернул, после чего генератор покупал, из Европы передавал для госпиталя, я общаюсь с ним, несмотря на то, что он работает и все, что угодно готов делать, в нем есть. чувство вины за то, частью какой страны он есть. Это мощный человек и очень сознательный", — сказал Серга в интервью Андриане Кучер.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Отметим, что ранее Сергей рассказывал о том, что имеет родственников в России. Но из-за их антиукраинской позиции певец прекратил с ними любое общение.

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