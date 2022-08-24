Коля Серга о позиции родителей молчунки Регины Тодоренко, которые в Одессе: "Я думаю, они ее поддерживают"

Как известно, Регина Тодоренко родом из Одессы, но жила и работала в России. Как рассказал Коля Серга, родители артистки остались в Одессе. Однако, считает Серга, они поддерживают Тодоренко и ее позицию.

Как рассказал Коля Серга в программе "Слава+", в Одессе остался и брат Регины, якобы выступающий против войны в Украине:

"Однажды мы поехали в Одессу за разрешением, когда я себе снайперское оружие приобрел. Мы подъезжали к полиции, чувак сказал, что он знает брата Регины, знает, где он находится. Я говорю: "Так давайте его в терроборону". Потому что он говорит, что он против России, я говорю: "Пусть не словом, а делом". Но дальше этой беседы дело не пошло", — сказал Серга.

Коля Серга и Регина Тодоренко вели вместе тревел-шоу "Орел и Решка"

Также, по мнению Коли, если бы родители Тодоренко ее не поддерживали, то и сама артистка изменила бы свое поведение:

"Я думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – прокомментировал артист.

Относительно того, что чисто гипотетически Регина Тодоренко может втихаря помогать украинцам и присылать деньги, Коля Серга также относится скептически. Артист отметил, что никакие деньги не помогут Регине отмыться от ее молчания:

"Сейчас другая ситуация. Сейчас война и она уже черно-белая. Если до этого были какие-то варианты сомневаться, что происходит, то сейчас никаких сомнений нет и даже самый тупый человек видит, что происходит. И занимает позицию – за или против. Сейчас нельзя быть посередине. Это первое. Второе. Я считаю, что никакие деньги не смогут компенсировать тот ущерб, который наносит Регина своей позицией, потому что она камертон большой части населения. Если бы она была российским блогером, это была бы немного другая история. Она украинская телеведущая, которая стала популярной благодаря украинскому телешоу, поэтому это не только для нас, но и для россиян. они смотрят на нее и через нее пытаются выстроить свое мнение, свое отношение. Если Регина воспринимает все то, что происходит в Украине как фарс, как политические игры, как внутреннюю войну, то тот же месседж она транслирует своей аудитории. А на что ты даешь деньги, если ты соучастник происходящего. От такого невозможно откупиться", — сказал Серга.

Коля Серга и Регина Тодоренко вели вместе тревел-шоу "Орел и Решка"

Отметим, живущая в РФ Регина Тодоренко ведет себя, будто в Украине нет войны, а российские солдаты не убивают гражданских. Когда еще Instagram не был заблокирован в России, артистка развлекала фанатов и, в частности, демонстрировала свой гардероб.

Читайте также: