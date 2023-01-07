Коля Серга ответил, останется ли в ВСУ после окончания войны и на какие средства живет сейчас

Украинский певец Коля Серга, который с начала полномасштабной войны в Украине пошел служить в ВСУ, рассказал, останется ли в армии после победы.

Российское вторжение на наши территории сильно изменило жизнь всех украинцев. Музыкант тоже переосмыслил некоторые вещи и решил, что он хочет и дальше служить в Вооруженных силах.

После войны я остаюсь в Вооруженных Силах и буду работать с ветеранами. И музыка. "Культурный десант" останется. Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные силы Украины", — сказал Сергей в интервью "Зірковому".

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Сменилось за это время и материальное положение артиста. Как рассказал Сергей, сейчас он зарабатывает меньше, чем до войны, но количество потребностей также уменьшилось.

"Сейчас и потребностей гораздо меньше. Мне хватает моей зарплаты в Вооруженных силах, вполне", — сказал артист.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Сейчас музыкант дает службу в "Культурном десанте", где вместе с другими артистами дает концерты для бойцов ВСУ, а также жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.

Читайте также: