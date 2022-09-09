Коля Серга показал украинского двойника Лукашенко, который воюет на фронте: "Давайте вашего на х*р, берите нашего"

Музыкант Коля Серга, который защищает украинскую землю на передовой в рядах ВСУ, поделился интересным видео в своих соцсетях.

Так в сторис своей страницы в Instagram Коля Серга разместил видео с украинским военным из Тернополя, которое внешне очень напоминает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Серга предложил белорусам "послать нах*ер" своего псевдопрезидента и заменить нашей, украинской и достойной версией:

"Дорогие друзья-белорусы, слухайте. Если вам так нравится внешне Лукашенко, что вы так долго не можете от него избавиться, то я вам нашел отличную замену. Смотрите: порядочный, храбрый, мужественный. Все, забирайте! А того на х*р!" – говорит Коля.

В свою очередь, военный из Тернополя оказался с чувством юмора и передал привет поклонникам Серги из Беларуси, помахав им рукой.

Напомним, на днях Коля Серга написал красноречивое стихотворение о будущей судьбе Александра Лукашенко и его сына. В своей поэзии, получившей название "Реквием по Лукашонке", артист отметил, что преступника, решившего стать на сторону кремлевского диктатора Путина в войне против Украины, ждет неизбежная смерть.

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