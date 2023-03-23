Коля Серга показался с 60-летним отцом-военным, который служит на фронте

Музыкант и поэт Коля Серга сообщил о двойном празднике в его семье. Исполнитель празднует день рождения, а у его отца – Эдуарда Николаевича – юбилей.

Родному человеку Коли исполнилось 60 лет, а ему самому – 34. Поэтому по случаю праздника артист опубликовал в фотоблоге снимок с отцом, которым поздравил их обоих. На фото Сергей изображен вместе с папой в военной форме. В частности, Эдуард Николаевич, как и сын, защищает страну от российских оккупантов.

Коля Серга с папой / Фото: instagram.com/thekolya

"34 и 60. Отец, спасибо за дисциплину и принципы. С днем рождения нас. Вместе к победе", — написал Сергей.

Отметим, в семье Коли Серги все пошли защищать страну от российских оккупантов. Сам артист в начале войны вступил в ряды ВСУ, а затем организовал "Культурный десант", с которым ездит в горячие точки и поддерживает боевой и патриотический дух. Родной брат знаменитости – Ростислав – военный медик. Он ездит на нулевые позиции и учит других военной медицины. Папа Коли Серги – командир одной из бригад.

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