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Коля Серга показался с Валерием Залужным и поделился впечатлениями от встречи

Коля Серга показался с Валерием Залужным и поделился впечатлениями от встречи

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Артист также сфотографировался с начальником Генштаба ВСУ.

Украинский певец Коля Серга, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, показал кадры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

На своей странице в Instagram певец опубликовал свежую фотографию, которая была сделана на запорожском направлении. Возле артиста в военной форме стоят Валерий Залужный и Сергей Шаптала. По словам знаменитости, его очень воодушевила эта встреча.

"Я не знаю, что может вдохновить больше, чем встреча с Главкомом ВСУ Валерием Федоровичем Залужным и начальником ГШ ВСУ Сергеем Александровичем Шапталой на позициях наших воинов запорожского направления", - рассказал Коля.

Коля Серга с Валерием Залужным и Сергеем Шапталой / © instagram.com/thekolya
Коля Серга с Валерием Залужным и Сергеем Шапталой / Фото: instagram.com/thekolya

К слову, на фото Серга полон эмоций. Выражение его лица довольно красноречивое.

"Если у кого-то возникло ощущение, что в описании к фото я немного гиперболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", - добавил военный.

В свою очередь поклонники отметили, что фото вдохновило даже их. И прокомментировали удивленное выражение лица Коли.

  • Это действительно вдохновляет! Но вы, Николай, вызываете тоже уважение 
  • Выражение лица Коли – лучшее: "Реально? Ущипните меня"
  • Неожиданно довольное лицо сразу привлекло внимание
  • Это фото вдохновляет и нас. Завидую безумно!

Напомним, украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан также делилась с поклонниками особым фото с главнокомандующим ВСУ на фоне флага "Динамо".

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