Коля Серга получил особую награду от бойцов из Донбасса: "Честь жить в одно время с такими людьми"

Музыкант Коля Серга, который с начала полномасштабной войны несет службу в рядах ВСУ и "Культурном десанте", показал особую награду от бойцов.

Как поделился певец в Instagram, награду ему передали военнослужащие, сейчас воюющие на Донецком направлении. Они наградили Сергу нагрудным знаком "Украина или смерть".

"Вот такую награду привезли из Донбасса. Работали с морально-психологическим состоянием 72 бригады. Это герои из Белой Церкви, которые добросовестно выполняют свой долг перед страной. Для меня честь жить в одно время с такими людьми", — рассказал музыкант.

Фото: instagram.com/thekolya

Также под фото Серге добавил стихотворные строки:

"Я Черный Запорожец

Мой дух – это твердь.

На моем шевроне

"Украина или смерть".

Напомним, ранее Коля Серга и Yarmak спели гимн Украины под открытым небом в освобожденном Херсоне.

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