Коля Серга получил особую награду от бойцов из Донбасса: "Честь жить в одно время с такими людьми"

Певец рассказал, что получил отличие.
Музыкант Коля Серга, который с начала полномасштабной войны несет службу в рядах ВСУ и "Культурном десанте", показал особую награду от бойцов.
Как поделился певец в Instagram, награду ему передали военнослужащие, сейчас воюющие на Донецком направлении. Они наградили Сергу нагрудным знаком "Украина или смерть".
"Вот такую награду привезли из Донбасса. Работали с морально-психологическим состоянием 72 бригады. Это герои из Белой Церкви, которые добросовестно выполняют свой долг перед страной. Для меня честь жить в одно время с такими людьми", — рассказал музыкант.
Также под фото Серге добавил стихотворные строки:
"Я Черный Запорожец
Мой дух – это твердь.
На моем шевроне
"Украина или смерть".
Напомним, ранее Коля Серга и Yarmak спели гимн Украины под открытым небом в освобожденном Херсоне.
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