Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов: "В начале войны написал"

Украинский певец Коля Серга, который в начале полномасштабной войны пошел служить, рассказал о родственниках из России.

Музыкант признался, что он больше не считает их своей родней. Все потому, что они поддержали полномасштабную войну в Украине и захватническую политику путина. Более того, двоюродный брат Серги, с которым исполнитель провел все детство, — российский военнослужащий и воюет на стороне оккупантов.

"Мамина родная сестра там живет (в России – прим. ред.) и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой, значит, двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщения, чтобы не выходили из домов, все будет хорошо… Я попросил маму, чтобы она послала его на**й. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", — рассказал музыкант в интервью Андриане Кучер.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

К слову, Коля Серга разорвал все связи с родными из страны-агрессора России, а также со своими приятелями. Впрочем, певец до сих пор поддерживает связь с одним россиянином, который является путешественником. Артист рассказал, как его приятель помогает украинцам приближать победу.

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