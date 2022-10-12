Коля Серга признался, что его удивило на деоккупированных территориях: "Не все понимают, кто враг"

Певец Коля Серга вместе с "Культурным десантом" ездит на передовую, а также на освобожденные от российских военных территории Украины.

Недавно артист побывал в деоккупированных городах и селах Харьковской области. Как рассказал музыкант в эфире телемарафона, не все жители, которые находились полгода в оккупации, понимают, кто враг. Коля подчеркнул, что российская пропаганда в определенной степени повлияла на людей.

Коля Серга с "Культурным десантом" в Харьковской области / Фото: instagram.com/thekolya

"Когда мы ехали туда, нам сказали, что очень высокий процент пророссийски настроенных людей. Мы когда приехали туда и начали общаться, мы поняли, что эта статистика базируется на том, что полгода люди были под тотальной оккупацией. Мы знаем, насколько сильно Россия работает в направлении пропаганды. Поэтому действительно, они сейчас не понимают до конца, кто есть враг. Не все понимают, кто есть враг", — рассказал Сергей.

Впрочем, певец рассказал, что сейчас планирует делать. В частности, у него снова запланирована поездка вместе с "Культурным десантом" на деоккупированные территории Харьковской области. По словам Коли, он будет делать все возможное, чтобы поддержать боевой и патриотический дух жителей.

Коля Серга в эфире телемарафона

"Мы поняли, что сейчас нужно им напомнить кто есть друг. Мы предпринимаем много интересных мер по поддержке жителей деоккупированных украинских городов. Завтра едем на три дня туда – Купянск, Балаклея и Изюм. Едем с художниками уличными. Будем рисовать очень красивые, сильные и патриотические граффити на улицах городов", – добавил Коля.

Напомним, Коля Серга выпустил первую в своей музыкальной карьере украиноязычную песню, которая получила название "Тільки разом". В клипе к композиции артист показал жуткие кадры войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.

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