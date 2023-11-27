Коля Серга рассекретил, как полностью перешел на украинский язык: "Далось сложно"

Украинский певец Коля Серга, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о своем переходе на украинский язык.

Музыкант вспомнил, что отказался от российского языка сразу после того, как Россия вторглась на территорию Украины. Сначала говорить на украинском Коле было сложно. Как признался артист, он "бекал-мекал". Однако это побудило Сергу только более досконально изучать украинский язык. Певец стал больше читать, работал с ударениями и выполнял языковые упражнения.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

"Языковая трансформация далась сложно с точки зрения работы над этим, но она мне далась четко как решение. Я пришел сразу к этому. Не было такого, что в понедельник я общаюсь на украинском, во вторник на русском. Нет, я сказал себе: "Все, я перехожу на украинский язык". Я перешел и ходил бекал-мекал. Скорее, это для того, чтобы чувствовать свою неполноценность с точки зрения выражения мнений. Это побудило меня больше читать, работать с интонациями, у меня разные упражнения по этому были, расширять свой словарный запас. Но решение перейти на украинский язык было моментальным", — рассказал Коля Серга на YouTube-канале "Розмова".

Как признался музыкант, сейчас он может свободно говорить на украинском. Единственное, что до сих пор дается певцу сложно, это писать стихи и песни. Также Коля признался, что пока не может фристайлить на украинском. Однако артист убежден, что усовершенствует свои знания.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

"Первые две недели мне было прикольно, меня это все увлекало, а потом стало очень сложно. За витриной пришло содержание и тогда было сложно. Сейчас, наверное, когда пишу, потому что для того, чтобы написать стихотворение или песню, нужно перебрать большое количество вариаций рифм, слов и так далее. Тогда понимаешь, что тебе не хватает, что нужно еще читать, еще собирать, еще обогащать. Пока фристайлить не могу, хотя на русском мог. Это высшая точка, наверное. Но я думаю, что к этому приду ", – поделился музыкант.

Напомним, недавно звезда сериала "Сваты" Соня Стеценко рассказала, как перешла на украинский язык. Также юная актриса разнесла своих коллег-россиян, с которыми работала на одной съемочной площадке.

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