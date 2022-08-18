Коля Серга рассказал, как телефон спас жизнь командиру батальона: "Чудом выжил"

Исполнитель Коля Серга рассказал, как телефон чудом спас жизнь командиру батальона разведки.

В Instagram-stories певец рассказал, что у военных был бой с российскими оккупантами. Командир батальона – Михаил Босяк – получил ранения. Впрочем, все могло быть гораздо серьезнее, если бы не телефон. Айфон военного спас ему жизнь. Устройство не дало осколку ранить Михаила.

Командир получил только незначительные травмы. В настоящее время военный лечится и планирует вскоре вернуться на передовую.

Коля Серга поделился историей с фронта / Фото: instagram.com/thekolya

"Друзья, это Миша Босяк. Командир батальона разведки. Несколько дней назад он получил ранение в бою. Был бой, и осколок прошил насквозь магазин от АК. А под магазином был телефон. И этот айфон остановил осколок. На месте сердца. Чудом выжил. Миша немного сломал ребро. И все круто. Он уже восстанавливается и скоро вернется в бой", — поделился Серга.

Тем временем Коля пытается помочь Михаилу. Он ищет того, кто мог бы в Одессе починить телефон командира.

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