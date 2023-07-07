Коля Серга "разнес" Арестовича после его слов о психически травмированных военных: "Твоя победа – это замолчать"

Музыкант и защитник Коля Серга эмоционально отреагировал на слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича об украинских защитниках, которые вернутся после войны с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – прим.ред).

Серга записал видеообращение к Арестовичу, в котором выразил все, что думает на счет его слов:

"Увидел видео, в котором Алексей Арестович самоуверенно рассказывает о миллионе 200 тысячах военных с ПТСР, которые вернутся домой и начнут бросать гранаты под дверь своим соседям. Что коллективный миф изменится с военный-герой, на военный-опасность. И это Алексей говорит после того, как идет активная фаза войны. Когда как никогда нужна мотивация военным и гражданским, которые активно поддерживают военных", – говорит в видео Коля Серга.

Коля Серга записал эмоциональное видео к Арестовичу после его слов в адрес военных с ПТСР

Также артист, защищающий нашу страну на передовой, высмеял увлечение Арестовича психологией, о чем экс-советник ОП не раз говорил:

"Господин Алексей, психологией нужно не увлекаться, ее нужно изучать. Ее нужно изучать как минимум для того, чтобы появился такой навык как рефлексия. Которая помогает понять, что ты хочешь сказать х*йню еще до того, как ты ее скажешь", – добавил Серга.

Также защитник посоветовал Арестовичу, чем бы он мог заняться во время войны, и этим, по мнению Серги, действительно помог бы ускорить нашу победу.

"Выдающийся психолог Карл Густав Юнг говорил, что наибольшим недостатком человечества является невежество. Невежество ведет ко всем бедам, катастрофам и страданиям. Общая победа состоит из личных побед каждого из нас. Все мы что-то можем. Но когда мы делаем больше чем мы можем, сверхусилия, то мы побеждаем. Твоя победа, господин Алексей, это замолчать. Потому что твой рот – главное гнездо невежества нашей страны. И твой фронт – молчание. Держи его с честью. Несмотря ни на что", – сказал Коля Серга.

Алексей Арестович и скандал вокруг слов о военных с ПТСР – что известно

Напомним, в одном из недавних интервью бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет "замена базового мифа". Мол, военный уже не будет героем, а "военный будет, мягко говоря, сложной амбивалентной фигурой", к которой общество будет относиться с настороженностью и недоверием.

"Миллион людей с посттравматическим синдромом возвращается с оружием в руках. С привычкой решать все лишь силой. С обостренным ощущением справедливости и с огромными претензиями к сообществу и с особым чувством своей значимости. Что будет в течение 3-6 месяцев после окончания войны? Будет большое количество бытовых конфликтов: граната, брошенная к соседям, стрельба за место парковки. У нас начнется ситуация, когда военный в быту будет считаться источником опасности", – сказал Арестович.

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