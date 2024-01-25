Коля Серга резко высказался о мобилизации блогеров: "Могли бы показать свое сознание"

Украинский певец и телеведущий Коля Серга, который с самого начала полномасштабной войны защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал, как относится к мобилизации известных блогеров.

По словам артиста, блогеры не должны быть исключением, поэтому наравне с другими должны становиться на военный учет и проявлять свою четкую гражданскую позицию.

"Они могут милитаризироваться, подключаться к украинскому сопротивлению не только частью своего времени, а, как и все, кто привлечен к обороне, включаться по полной. Блогеры могли бы пойти встать на учет, показать свое сознание. Если им повестка придет, то пройти на КМБ и ждать распределения", – рассказал Серга в интервью для 24 канала.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

И к примеру привел известного инфлюэнсера Михаила Лебигу, который часто в Сети делает сборы на нужды украинской армии. Так, Коля уверен, что хоть блогер и оказывает мощное влияние в соцсетях, однако может делать больше.

"Я уверен, что должность, которую будет занимать тот же Лебига, будет связана с медийной, информационной борьбой, которая очень важна и от эффективности которой многое зависит на фронте. Поэтому я полностью уверен, что он будет мобилизован на эту должность, как и его коллеги. И они будут работать 24/7 на армию, и это уже очень важно", - добавил артист.

Напомним, ранее Коля Серга показывал фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шаптало и делился впечатлениями.

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