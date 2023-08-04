Коля Серга резко высказался о Владе Яме, который во время войны уехал в США: "Он — м*дак"

Певец и военнослужащий Коля Серга высказался об украинских артистах, которые неприятно ошеломили его во время войны.

Так, звезда "Орла и решки" подверг критике хореографа Влада Яму, который сейчас находится в Соединенных Штатах вместе с семьей. Серга заявил, что считает его "м*даком", ведь он показывает плохой пример своей аудитории.

"Я никогда не следил за Владом Ямой, чтобы сказать, что он именно меня ошеломил. Но он дурак. Даже не дурак, а м*удак. Он влияет на аудиторию. Это так", — сказал Серга в интервью "иPash" .

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также пел высказался и об исполнителе и продюсере Потапе, который в начале войны также находился за границей. Сергея считает поведение своего коллеги неприемлемым и считает, что за ним стоят материальные нужды.

"Потап всегда был попсовым исполнителем, который всегда работал за деньги. Материально заточенный человек. Это значит, когда он материально заточен, его можно напугать. Как правило, жертвенность у таких людей не очень развита. Неприятно было. Наверное, если бы он остался и пошел в армию, то удивил бы", — сказал Серга.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, что недавно Влад Яма после жесткой критики в Сети похвастался похвалой украинских военных.

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