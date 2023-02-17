Коля Серга с усами и оселедцем появился в новом клипе в жанре фэнтези, снятом в Киевской области

Украинский певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга представил новую песню "Молитва" и видео на нее.

Режиссером выступил Никита Квасников, снимавший клип "Полями" для музыканта Александра Чемерова. Съемки прошли в Киеве и Киевской области. Главной героиней клипа стала актриса Мария Стопник.

Интересно, что клип к композиции "Молитва" был создан в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские – ее бесстрашных воинов.

Авторы клипа подошли к его созданию творчески и провели эксперимент – добавили в работе элементы киберпанка и украинского поэтического кино. Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации Любви для пробуждения Веры в Духа-защитника.

Кадр из нового клипа Коли Серги

Кадр из нового клипа Коли Серги

Эта работа в эстетическом плане и на подсознательном уровне преследует цель внушить в зрителя надежду, что красота украинской души в очередной раз осветит тьму тяжелых времен.

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы — построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности. Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру: Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика/ Плекай мій сон, хоч ніч без дна/ Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі /Такою і є ціна", – прокомментировал премьеру Коля Серга.

Напомним, недавно Коля Серга поделился, останется ли в ВСУ после окончания войны и на какие средства живет сейчас.

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