Коля Серга собирается перевоспитать Светлану Лободу: защитник рассказал, как это сделает

Украинский музыкант, который с начала полномасштабного вторжения в рядах ВСУ защищает страну на передовой, Коля Серга заявил, что собирается перевоспитать певицу Светлану Лободу.

На шоу Жени Яновича Серга заявил, что намерен "взять на перевоспитание" артистку. Шутка ли это, или же серьезные планы, неизвестно. Впрочем, артист звучал довольно убедительно:

"Не знаю, можно ли об этом рассказывать. Сегодня как раз говорили о том, чтобы мы взяли на перевоспитание Лободу. Это так, пока издалека зашли. Скажем так, дали ей возможность выступать для парней на передовой", – сказал Коля.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Артист отметил, что он вместе с коллегами из "Культурного десанта" занимается морально-психологическим обеспечением украинской армии вдоль всей линии фронта. Коля не скрывает, что очень мало украинских деятелей культуры согласны с ними ехать на передовую выступать для защитников в горячих точках. По мнению Серги, если бы Лобода поехала на фронт и выступила перед нашими воинами, то отношение к ней изменилось бы:

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше культурных деятелей поехало туда, потому что это очень большая ответственность. Они идут туда, воспитываются, возвращаются. Это уже другие культурные деятели с другим взглядом. Возвращаясь к Лободе и другим артистам, которые после полномасштабного вторжения делали шаги назад, всегда есть второй шанс, никогда не закрыты эти двери, но таким артистам нужно начинать не с нуля, а с минуса и пройти через ад, поэтому если Светлана приедет, посмотрит в глаза парням, воюющим за страну, и найдет слова и покаяние, и сможет пройти через него, супер, это будет примером для многих других. Но пройдет ли она – посмотрим", – добавил Серга.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В свою очередь ведущий отметил, что не уверен, что все военные сразу обрадуются Лободе: "Я не уверен, что военные сразу такие: "О, Светка, к нам приехала". Светка, ану-ка ее на…ноль. И она идет дальше" .

На что Серга ответил: "И в этот момент мы отходим и говорим "Реагируй". Будет понятна искренность ее помыслов. Если она просто хочет отбелить медийную репутацию, то она очень быстро сдастся. А если внутри действительно что-то переключилось, то она пойдет на это. Если она пойдет, то она пройдет через ад. Но тогда она выйдет восстановленной. Проект "Ду-ду-ду Светку Лободу" называется".

Напомним, Светлана Лобода до полномасштабной войны жила и работала в России. В 2017 году на первом пропагандистском артистка дала интервью, в котором жаловалась, что в Украине ее преследовали "нацисты" и "радикалы". Но с началом полномасштабной войны Лобода уехала из россии и начала активно помогать Украине, осуждая действия кровавого диктатора путина. Впрочем, далеко не все украинцы верят в честные намерения исполнительницы.

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