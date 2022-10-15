Коля Серга в Купянске исполнил песню для женщины, которая потеряла ногу: "Допеть было ужасно тяжело"

Украинский музыкант Коля Серга, на днях выпустивший свой первый украиноязычный трек, рассказал щемящую историю о том, как пел для женщины в купянской больнице.

Вместе со своими товарищами исполнитель отправился в деоккупированные города Харьковской области. Там певец выступил для пациентов больницы в Купянске, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Коля Серга в Купянске

"Мы приехали — а там нет света! В этом городе вообще нет света… Так полутемным коридором — от палаты к палате — мы и играли свои песни. Оттуда я привез истории, которые очень хотел бы не забыть никогда", — поделился артист в блоге "Культурного десанта".

Одной из пациенток была женщина, которая в то же утро потеряла ногу при взрыве. Встреча с ней стала для Серги очень эмоциональной.

Коля Серга спел для женщины, потерявшей ногу

"Прислушаюсь. "Слава Украине", — еле-еле, тихонько, говорит она. "Героям слава!" — сдерживая волнение, отвечаю я, — "Вы уже проснулись? У меня для вас есть песня". И играю только для нее. И она на протяжении всей песни плачет. И это такие светлые слезы, от надежды! Допеть было ужасно тяжело! Я сам едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Но понимаю, что нельзя! Я должен закончить песню. Допел, беру ее руку, чтобы поцеловать, в знак уважения! Но мою руку целует она. Я сейчас пишу и у меня слезы… трудно сказать, бывал ли в моей профессиональной жизни случай более эмоциональный", - рассказал исполнитель.

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