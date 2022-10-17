Коля Серга в мощном стихотворении предсказал будущее причастных к войне россиян: "Никогда не простим"

Украинский певец прочел эмоциональные авторские строки.
Исполнитель Коля Серга написал мощное стихотворение, в котором рассказал, что ждет всех причастных к войне в Украине россиян.
На своей странице в Instagram певец зачитал проницательные строки, в которых пообещал уничтожить убийц украинского народа. Сергей отметил, что наш враг нет ничего достойного, чтобы уважать его.
"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне. рос солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блоггеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни дети. внуки", — написал под видео Сергея.
Ісус казав бути милосердним
Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.
Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,
Я його не розумію, я його не сприймаю.
Очі застилає вуля,
Всередині пекло,
наосліп заряджаю кулі,
слина як те скло.
З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,
До ворога одне бажання - знищити.
Знищити.
Знищити.
Поважати ворога - до честі турбота.
Але нема кого тут поважати, мій ворог - мерзота.
Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,
Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,
Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,
Мій ворог епідемія, без честі загине.
Самий час його запхати
Під три чорти.
За кожного вбитого брата.
Знищити.
Знищити.
Знищити.
На мою землю зневажливо ступили кати,
Будуть у неї покладені і збити хрести,
Знищити.
До бою, сестри. До бою брати.
Мечі над головами, під удари щити,
знищити.
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