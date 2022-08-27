Коля Серга впервые признался, что поссорился с отцом из-за войны: "У него не было веры в Украину"

Музыкант Коля Серга впервые поделился, что имел с родным отцом конфликт из-за того, что пошел воевать и присоединился к рядам ВСУ.
Как признался Коля Серга, у его семьи много общего с Россией. Отец музыканта служил в РФ, мама училась в Челябинске.
"Я еще никому не рассказывал. У моей семьи было много общего с россией. Мой отец служил в россии. Он даже учился в военной академии, Можайская академия – это самое престижное военное заведение. У него очень много там друзей было. Когда я только родился, мы поехали в Южноуральск, там жили. Мама училась в Челябинске и только потом мы переехали в Одессу", — рассказал Серга в интервью Алине Доротюк.
Сестра мамы Коли со своей семьей уже более 40 лет живет в России:
"Другая часть семьи, мамина сестра, она живет в России более 40 лет и вся семья. Мы разговаривали всегда на русском, у нас вообще не было украинского языка в семье. Я учился в русской школе. Поэтому я рос без знания украинской культуры, украинской истории. Я считал, что Украина россия – они рядом. Я рос в русской культуре, она мне очень нравилась. Поэтому я не погружался в вопрос связи между культурой и геополитикой", — объяснил артист.
Когда Коля решил пойти воевать за Украину, семья его отговаривала:
"Когда я пошел мобилизоваться, 26 февраля, с отцом мы не общались месяц. Когда я записывал какие-то обращения к россиянам жесткие, он говорил: "Зачем ты это делаешь?". Я не общался с ним, поэтому не знаю, что он имел в виду. Возможно, переживал, что пощады не будет, таких в плен не берут. У него не было веры в Украину, что Украина может что-то сама", — сказал Серга.
Впрочем, когда отец музыканта увидел силу украинцев, он изменил свое мнение:
"Знаете где сейчас отец? Под Херсоном. И он уже где-то через два месяца пришел, он ушел на должность ниже его звания и воюет под Херсоном уже два месяца, он там командир одной из бригад", — добавил Серга.
Коля поделился, что кроме него и отца на передовой служит его брат. Мужчина -военный медик и обучает тактической медицине других.
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