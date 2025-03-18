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Коля Серга впервые прокомментировал назначение на должность советника МИД, которое ранее скрывал

Коля Серга впервые прокомментировал назначение на должность советника МИД, которое ранее скрывал

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Артист сделал это под юмористическим коллажем с Трампом.

Глава "Культурного десанта", музыкант Коля Серга впервые за длительное время заговорил про свою должность в государственном секторе.

Так, с декабря прошлого года звезда был назначен на должность внештатного советника министра иностранных дел Андрея Сибиги. О такой неожиданной смене карьеры сам артист молчал, но недавно об этом заговорили СМИ. После официального заявления военнослужащий вышел на связь с фанами в Instagram.

Коля Серга о своем назначении на должность советника министра иностранных дел / © instagram.com/thekolya
Коля Серга о своем назначении на должность советника министра иностранных дел / Фото: instagram.com/thekolya

Коля Серга не был многословен, а просто сделал репост мема. На юмористическом коллаже один из пользователей с помощью графических редакторов объединил вырезанное фото украинца с гитарой и президента США Дональда Трампа. На фоне креативный пользователь добавил изображение помещения, похожего на кабинет американского лидера. Кроме того, с помощью эффектов сделал им одинаковое забавное выражение лица.

В комментариях под публикацией звезда с юмором отметил, что "почти так и было". Больше никаких комментариев Серга не давал.

Напомним, недавно Минкульт назвал две украинские группы, музыканты которых получили бронь от мобилизации во время войны.

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