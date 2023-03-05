Коля Серга вспомнил, как несколько раз едва не погиб на фронте: "На волоске от смерти"

Во время войны с музыкантом было много опасных моментов.

Певец и военнослужащий Коля Серга за время полномасштабного вторжения побывал во многих "горячих" точках на фронте.

Своими глазами музыкант видел, какие бои идут на передовой и сам попадал в ситуации, в которых был на грани жизни и смерти. Сергей признался, что трижды едва не погиб во время обстрелов на фронте.

"Когда выступали перед артиллеристами, прямо на позиции нас начали обстреливать градами. Когда работали с художниками со "Стенами культуры" в Волчанске и когда ездили в спецподразделение на южном направлении, то попадали под минометный обстрел. В Донецкой области во время одной из поездок ночевали на обе. обстреляли из С-300", — вспомнил опасные моменты певец "24 каналу".

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

После подобных моментов, по словам артиста, понимаешь ценность жизни. Коля уверен, что если он остался в живых, то еще имеет важную миссию впереди.

"В такие моменты каждый раз чувствуешь, что ты на волоске от смерти. И если мы выжили, это значит, что мы еще не выполнили свою задачу. Значит, Бог нас бережет для чего-то важного и мы это обязательно выполним", — считает артист.

Кстати, кроме концертов для военных и службы в "Культурном десанте" Серга успевает создавать новые песни. Да, в своем новом клипе певец превратился в настоящего казака.

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