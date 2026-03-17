Коля Серга встретился с Шоном Пенном в Украине и обратился к нему от имени народа

Коля Серга

Реклама

Глава «Культурного десанта», музыкант Коля Серга показал встречу с актером Шоном Пенном, который на днях прибыл в Украину.

Так, голливудская звезда променял красные дорожки на «Оскаре-2026» на поддержку украинцев. Ранее о встрече с Шоном в Киеве сообщил Владимир Зеленский. Возможность увидеться с большим другом Украины также выпала и Николаю.

В своем Instagram глава «Культурного десанта» опубликовал селфи со звездой. В заметке Серга также отреагировал на новую награду в коллекции Шона Пенна — третий «Оскар», который в этом году он проигнорировал и не поднялся на сцену за статуэткой из-за приезда в Украину. Украинский музыкант в своих поздравлениях поблагодарил актера за непоколебимую позицию, которую он доказывает не словами, а поступками.

Реклама

«Шон Пенн получил свой третий „Оскар“. Ни у кого по этому поводу не было сомнений, как и у самого Шона. И именно поэтому церемонию он смотрел находясь в Украине. Киран Калкин (актер, который объявлял победителя со сцены — прим. ред.) сказал, что Шон сейчас не присутствует в зале, потому что не может, или не хочет. Но нет. Он не был в зале, потому что был там, где он крайне необходим: где его поддержка помогает людям держаться, и где цена его присутствия измеряется не вспышками камер и белоснежными улыбками, а верой и вдохновением людей, которые борются за место для света в мире нависшей тьмы»,— отметил Николай.

Артист публично обратился к лауреату «Оскара» и еще раз отметил, что тот имеет огромную душу и сердце. И добавил, что благодарит за поддержку от имени всего украинского народа, который мужественно освобождает свои земли от оккупантов.

«Шон, ты один из важнейших столпов для поддержания украинского духа в мире. Спасибо тебе от лица всех украинцев. Спасибо за доверие и дружбу. Спасибо за человечность и искренность. Спасибо за твое огромное сердце, в котором помещаются все украинцы и есть еще даже немного свободного места», — растрогал музыкант.

Напомним, недавно шоумен Юрий Горбунов также показался с актером Шоном Пенном на киевском вокзале.