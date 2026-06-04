Коля Серга высмеял попытку путиниста Безрукова повторить успех украинского "Культурного десанта"

Коля Серга / © instagram.com/thekolya

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Украинский музыкант Коля Серга прокомментировал скандал с путинистом Сергеем Безруковым, который попытался присвоить идею проекта «Культурный десант» и представить ее как собственную инициативу в РФ.

Артист не скрывает, что его совсем не удивило такое развитие событий. По словам Серги, практика присвоения чужих идей давно стала привычной для российского культурного пространства. В то же время он убежден, что механически скопировать саму концепцию недостаточно. Музыкант отметил, что сила украинского проекта заключается не в названии или формате, а в его ценностях. Именно поэтому он скептически оценивает перспективы подобной инициативы со стороны страны-агрессора. Об этом Серга рассказал в программе «ЖВЛ».

«Россия ворует все, что можно украсть. Это касается как материальных, так и нематериальных вещей. Российская культура во многом построена на воровстве», — отметил Коля Серга.

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Культурный десант / © instagram.com/thekolya

Он добавил, что именно ориентация на людей, их поддержку и реальные потребности стала фундаментом проекта. По его мнению, без этого любые попытки воспроизвести идею обречены остаться лишь формальностью.

«Я не верю в то, что у них что-то получится, потому что основная сила "Культурного десанта" в том, что он человекоцентричный», — подчеркнул музыкант.

Культурный десант

Отметим, история получила огласку после одного из мероприятий с участием Владимира Путина. Во время встречи, посвященной так называемой поддержке русского языка, Сергей Безруков представил кремлевскому диктатору идею «культурного десанта». Актер предложил создать объединение российских деятелей для работы в Абхазии и Кыргызстане. Впрочем, ожидаемого одобрения он не получил — ответ Путина оказался довольно красноречивым и быстро привлек внимание Сети.

Напомним, недавно Коля Серга встретился с Шоном Пенном в Украине и обратился к нему от имени народа.

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