Коляденко о непростых отношениях с Билык: "Я жил под мостом с бомжами и резал ее картины"

Коляденко о непростых отношениях с Билык: "Я жил под мостом с бомжами и резал ее картины"

Танцовщик не скрывает, что устраивал сцены ревности экс-возлюбленной.

О романе хореографа Дмитрия Коляденко с украинской звездой Ириной Билык ходило немало слухов.

Многие знают, что отношения экс-влюбленных были непростыми, но мало кто знает – насколько. В программе "ЖВЛ" Коляденко поделился историей романа с певицей.

Они познакомились в 2001 году. Тогда Билык была замужем, однако это не помешало влюбленному Коляденко пригласить ее в ресторан после концерта в Виннице:

"Я пригласил ее в ресторан. Я заказал все шашлыки, хачапури. Вино красное, вино белое. Считают счет - мне не хватает денег", — вспомнил Дмитрий.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / instagram.com/kolyadenkodima_official

Так что хореограф оставил в залог ресторана свой перстень. Но забрать назад его уже не смог – на следующий день неожиданно для себя обнаружил, что заведение сгорело. Но знаков судьбы Коляденко не разглядел.

Через несколько месяцев после первого свидания Ирина развелась с мужем и с Дмитрием они стали официальной парой. Но вновь выйти замуж Билык не спешила, хотя Коляденко делал ей предложение шесть раз.

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Коляденко сочувствовали, но не догадывались, какие сцены он устраивал Билык за закрытыми дверями их дома.

"Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами", — рассказал Коляденко.

После очередного скандала Билык выгнала Коляденко из дома. Это был финал пятилетнего звездного романа. Хореограф еще долго не мог успокоиться. На эмоциях он продал интимные фото Билык "желтому" глянцу. А за злобой не заставила себя ждать рюмка, депрессия и полное разочарование в женщинах. Несколько лет Дмитрий приходил в сознание в кресле психотерапевта. И окончательно успокоился, только когда овладел новым хобби и увлекся картами таро.

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