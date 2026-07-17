Коляденко откровенно признался в долгах и раскрыл свой рискованный способ заработка

Дмитрий Коляденко

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Украинский шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о своих финансах и не стал скрывать, что уже много лет живет в кредит.

Артист говорит, что не умеет копить деньги и редко планирует расходы заранее. По его словам, средства легко уходят на покупки, вкусную еду или помощь близким. В то же время долги его не пугают, ведь он давно привык к такой финансовой модели. Более того, знаменитость рассказал, какую сумму может взять в кредит в банке прямо сейчас и почему до сих пор не исчерпал этот лимит.

«Совершенно верно. У меня сейчас есть кредитный лимит — 76 тысяч гривен. Причём он у меня уже много лет, кажется, ещё со времён до пандемии. Я сто раз мог его закрыть. Погашу — и он снова открывается. Бывает, деньги закончились, смотрю — снова доступны 76 тысяч. Думаю: „Ну ладно, пошли в супермаркет“ (смеется)», — поделился Коляденко в интервью Oboz.ua.

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Дмитрий Коляденко

Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

При этом шоумен уверяет, что кредитный лимит для него, прежде всего, даёт ощущение уверенности. Он также признался, что недавно нашёл ещё один способ подзаработать. Коляденко рассказал, что во время чемпионата мира по футболу делает карточные расклады, с помощью которых прогнозирует результаты матчей. После этого вместе со своим ассистентом они делают ставки, а первый выигрыш уже принес им 6 тысяч гривен. Артист даже планировал поставить весь выигрыш на следующий матч сборной Аргентины, в успехе которой был уверен.

«Это не мои деньги, но я знаю, что в любой момент могу ими воспользоваться, а потом вернуть. Мне так психологически спокойно. Честно говоря, не знаю почему, но с таким кредитным лимитом жить комфортно. Я обещал сотрудницам банка, что когда-нибудь его закрою. Но пока он у меня есть — и пусть будет так. Также делаю прогнозы на картах, кто выиграет. И мы с ассистентом ставим деньги на каком-нибудь сайте. Я уже выиграл 6 тысяч гривен. И сегодня мы поставим все эти деньги на Аргентину, чтобы выиграть ещё больше», — сказал шоумен Blik.ua.

Дмитрий Коляденко и Лионель Месси / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Ранее Коляденко также признавался, что не гонится за заоблачными гонорарами. По его словам, во время войны он не хочет выставлять напоказ своё богатство, хотя в прошлом бывали вечера, когда он зарабатывал десятки тысяч долларов.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко задолжал Билику немалую сумму и удивил тем, как вернул деньги спустя 12 лет.

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