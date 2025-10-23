Коляденко снова заговорил об Ирине Билык и удивил, почему экс-супруга обижается на него

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко откровенно высказался о своих отношениях с бывшей женой — певицей Ириной Билык.

Несмотря на то, что их брак давно в прошлом, артист признался, что не держит обид и до сих пор с нежностью вспоминает Ирину. Коляденко отметил, что его совсем не раздражают вопросы о Билык во время каждого его интервью, хотя самой певице это, по его словам, не всегда по душе.

"Совсем не раздражает, но Ирина обижается - говорит, что я пиарюсь на ней", — отметил Дмитрий в шоу "Утро в большом городе".

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В то же время шоумен признался, что для него Билык — это "приятная ностальгия", а не ошибка прошлого. Коляденко также не скрывал восхищения Ириной, назвав ее уникальной женщиной и настоящей звездой украинской сцены. Шоумен подчеркнул, что, несмотря на прошлое, относится к Билык с уважением и теплом, ведь она оставила важный след в его жизни.

"Она самая лучшая. Но Ирина Билык — она очень красивая, красивая, харизматичная, талантливая. Она — дива, она — королева", — эмоционально сказал артист.

