Коляденко тронул всех признанием об экс-возлюбленной Билик после неожиданной встречи: "Она мне снилась"

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык

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Украинский шоумен Дмитрий Коляденко поделился подробностями неожиданной встречи со своей бывшей возлюбленной, певицей Ириной Билык, и признался, что долгое время не мог перестать о ней думать.

Артист вспомнил, что до этого они не общались около полутора лет. По словам Коляденко, этот период дался ему нелегко. Он говорит, что Ирина часто появлялась ему во сне, а сам он скучал по ней. Судьба же свела бывших влюбленных на крестинах сына певицы Алины Гросу. Именно там между ними состоялась первая за долгое время встреча, о которой Дмитрий рассказал в комментарии ЖВЛ.

«Ой, мы полтора года не общались. Она мне снилась по ночам. И я очень скучал по ней полтора года. И вот недавно мы встретились на крестинах у Алиночки Гросу», — поделился шоумен.

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Архивная фотография Дмитрия Коляденко и Ирины Билык / © gazeta.ua

Коляденко также вспомнил забавный эпизод, произошедший уже после его приезда в Черновцы. Из-за путаницы ему случайно выдали ключи от номера, предназначенного для Ирины Билык. Впоследствии артист решил поздравить бывшую возлюбленную букетом цветов, а сама встреча, как он признается, оказалась на удивление теплой.

«Я купил очень красивые цветы. Подхожу, говорю: „Тебе доставка из Киева“. Открываю сумку, достаю цветы и говорю: „Привет“. Она ответила: „Привет“. И всё, мы обнялись. И у меня такое впечатление, что мы и не ссорились», — рассказал Дмитрий.

Архивная фотография Дмитрия Коляденко и Ирины Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, недавно Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с Дмитрием Коляденко.

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