Коляденко высказался о воссоединении с Ириной Билык и в каких отношениях они находятся

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко высказался о воссоединении с певицей Ириной Билык.

Ходили слухи, что парочка во время полномасштабной войны снова вместе. Они и сами подливали масла в огонь, публикуя пикантные фото и видео. Впрочем, на проекте "Вихідний 2.0" танцор заверил, что никакого воссоединения не было. Дмитрий Коляденко убежден, что в бывшие отношения вернуться невозможно, поэтому нужно двигаться дальше.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она была разбита. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь", — высказался артист.

Дмитрий Коляденко также добавил, что они с Ириной Билык просто друзья и прекрасно дружат.

"Мы друзья и все. У нас секса нет уже давно", — добавил танцор.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко встречались с 2001 по 2006 год. Отношения парочки напоминали "американские горки". Коляденко безумно ревновал певицу и устраивал ей сцены ревности. Исполнительнице надоели такие отношения, и она ушла от хореографа. Правда, во время полномасштабной войны знаменитости интриговали, что снова сошлись, публикуя пикантные фото и видео. Впрочем, их воссоединение не подтвердилось.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Коляденко заинтриговал интересными подробностями из личной жизни и новыми отношениями. Хореограф рассказывал, как на его сердце претендовали сразу две девушки.

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