Колыбельная Джамалы, которую она написала для своих сыновей, станет саундтреком к фильму от Netflix

Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками радостной новостью.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что ее колыбельная "Спи, мій принце, спи" станет саундтреком к фильму от Netflix. К слову, эту композицию артистка написала, когда ждала рождения первенца Эмира. Теперь же эта колыбельная зазвучит в кино и ее услышит весь мир. Правда, пока Джамала не может рассказать все детали и рассекретить название фильма, где зазвучит ее композиция.

"Так прикольно, что колыбельную, которую я написала, когда ждала Эмира, захотели в кино. Поэтому сейчас эта песня не только моих детей. Не могу рассказать деталей, но кино должно быть на Netflix", — отметила артистка.

С радостной новостью Джамалу поздравил ведущий Юрий Горбунов. Он поделился забавной историей, связанной с этой колыбельной. Как оказалось, под эту песню они с женой Екатериной Осадчей вкладывали сына спать. Однажды в игрушке села батарейка, так что Горбунову пришлось самому петь Ивану колыбельную.

"Наш Иван засыпал под эту колыбельную! Она звучала из мягкой игрушки! Однажды сели батарейки! Пришлось самому петь! Ребенок не спал до часа ночи", — поделился Горбунов.

Напомним, недавно Джамала показалась со своей родной сестрой. Исполнительница ошеломила сходством с Эвелиной.

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