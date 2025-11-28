Команду Ирины Федишин обыскали на границе и изъяли лоты для ВСУ: певица и муж сделали заявление

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Муж и продюсер украинской певицы Ирины Федишин — Виталий Човнык — рассказал о проблемах на границе при перевозке лотов для благотворительных аукционов в поддержку ВСУ.

Так, супруги начали свой концертный благотворительный тур и недавно вылетели из Украины. Чтобы собрать еще больше средств для украинской армии команда с собой взяла ряд символических сувениров для аукционов. Большинство из них было из мест боевых действий, а некоторые передавалась «героическими способами» даже из Крыма. Виталий в фотоблоге объяснил, что такие предметы как гильзы и пули были порезаны, закреплены на дереве и оформлены как сувениры, поэтому не представляли опасности.

Однако, по словам Човныка, 27 ноября украинские пограничники не позволили вывезти большинство благотворительных лотов, хотя все документы были оформлены правильно. Муж Федишин признался, что после трехчасовой тщательной проверки автобусов часть сувениров пришлось оставить на границе. И все это после попыток объяснить, что каждый предмет имел большое значение для сбора средств.

Сторис Ирины Федишин

В то же время продюсер сравнил службу пограничников Украины и Польши. По словам Виталия, польские пограничники были менее придирчивыми и после разъяснений они нашли общий язык и позволили пересечение границы без проблем и изъятия сувениров. Несмотря на трудности, команда артистки не остановилась и отметила, что продолжает работать на благо Украины.

«Очень была тяжелая дорога в Варшаву. Еле успели на самолет. Впервые так долго проходила украинскую границу, а поляки посмотрели, что украинцы нас три часа на границе, и себе начали к нам пристальный осмотр. Отправили наши два буса на яму. Еще такого детального осмотра не проходила никогда. Даже обувь заставили снять. А украинские пограничники изъяли у нас часть лотов. Поляки, кстати, претензий к лотам не имели, просто провели детальный осмотр всех вещей. Но уже как есть. Главное, что успели и уже вылетаем», — сообщила певица в Instagram.

Сторис Ирины Федишин

В свою очередь пограничники пока не прокомментировали ситуацию.

