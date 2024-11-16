Команду известной украинской певицы мобилизовали прямо перед концертом

Украинская певица Оля Цыбульская заявила о мобилизации ее музыкального коллектива.

В частности, речь идет о музыкантах, с которым исполнительница отправилась на гастроли по Украине. Так, артистка с командой должна была выступить в Ровенской области, однако воплотить задуманное не удалось. В своем фотоблоге Цыбульская рассказала, что на въезде в город Вараш мужчин-музыкантов забрали в ТЦК, вручив повестки. В результате певица отменила запланированный на 16 ноября концерт и извинилась перед своими поклонниками.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Вараш, за несколько часов до концерта стою на лестнице одной из ваших гостиниц. Без мейкапа и прически, потому что концерта не будет. Мужчин-музыкантов, которые должны были сегодня играть со мной для вас на концерте, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Благодарю вас за понимание", — сообщила Оля в сторис.

Напомним, недавно певица Оля Цыбульская с сыном выехала за границу, чтобы осуществить мечту. Артистка уже рассказала, что именно она сделала в теплой стране.

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