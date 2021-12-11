Комаров предупредил о мошенниках, действующих от его имени: "Готовим заявление в Киберполицию"

Телеведущий обратился к своим поклонникам.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров обратился к своим поклонникам.

Так, звезда канала 1+1 сообщил, что от его имени действуют мошенники. Знаменитость решил предупредить об этом пользователей, чтобы их не обманули. Как сообщил телепутешественник на странице Facebook, мошенники уже не впервые используют в Сети его имя и фото, вводя людей в заблуждение и воруя деньги. На этот раз Дмитрий якобы устраивает конкурс. Впрочем, он заявил, что это ложь.

"Схема стандартна: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о "розыгрышах", "подарках", "безвозмездной раздаче денег" и т.д. Всё пишу в кавычках. Потому что бесплатный сыр - в мышеловке. Не бывает "шары". Деньги просто так не раздают. Мошенники обманывают людей, используя доверие к известным персонам. Официально заявляю: я не имею никакого отношения к таким "разводам". Если вы видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги - это ложь", – заявил Комаров.

Мошенники уже не первый раз используют в интернете мое имя и фото, вводя людей в заблуждение и воруя деньги. На фото -... Опубликовано Дмитрием Комаровым Пятница, 10 декабря 2021 г.

Также ведущий добавил, что готовит заявление в Киберполицию, а людей попросил распостранить это сообщение, чтобы как можно больше пользователей были осведомлены: "Поделитесь этим сообщением. Разместите его в сторис. Люди прочитают, будут осведомлены, предупредят своих детей (дети нередко верят в такое). Можно отправлять жалобы на такие разводы. Не верьте фейкам. Проверяйте информацию на моих официальных страницах в фб и инстаграме. И мошенники останутся ни с чем".

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