Комаров в день рождения коллеги Дмитриева насмешил забавными фото именинника с путешествий

Путешественник поздравил оператора шоу "Мир наизнанку".

Главный путешественник страны Дмитрий Комаров поделился эксклюзивными фото со съемок шоу "Мир наизнанку".

Таким образом он поздравил с днем рождения своего друга и коллегу Александра Дмитриева.

"Человек, глазами которого вы более 10 лет видите "Мир наизнанку". Замечательный оператор, суперпрофи, но главное — человек! Сане можно доверить любой вопрос, он никогда не предаст и не обманет. Образец покоя, адекватности, силы, мужества и выносливости. Человек, который достоин только лучшего! Поздравим Сашу Дмитриева! УРА", — написал в своем Instagram Дмитрий Комаров.

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В своих stories Дмитрий Комаров показал самые яркие кадры со съемок проекта, которые демонстрируют, в каких экстремальных условиях Дмитриеву удавалось снимать выпуски "Мир наизнанку".

instagram.com/komarovmir

Не обошлось и без юмора, например, фото Александра в смешном костюме во время карнавала в Рио.

instagram.com/komarovmir

Также Дмитрий показал, как именинник ехал в багажном отделении на съемки.

instagram.com/komarovmir

Напомним, на днях жена Комарова в обтягивающем платье ошеломила изящной фигурой. Саша Кучеренко восхитила новым образом.

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