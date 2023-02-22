Комаров впервые показал установку IRIS-T, эффективно сбивающую вражеские воздушные цели

Ведущий Дмитрий Комаров продолжает знакомить зрителей с героями своего авторского документального проекта "Рік" о 365 днях полномасштабной российской агрессии.

В этот раз в своем Telegram-канале журналист обнародовал фрагмент интервью с командующим воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом, героем Украины Николаем Николаевичем Олещуком.

"Человек, который охраняет наше небо и спасает от вражеских ракет. Генерал покажет установку IRIS-T, эффективно сбивающую вражеские воздушные цели", — анонсировал Комаров.

В видео Олещук рассказал Комарову, что из 51-й ракеты, выпущенной зенитно-ракетным комплексом IRIS-T, – все пришли в цель. Именно эту установку Комаров впервые покажет в своем документальном проекте "Рік".

Отметим, что в проект войдут репортажи Комарова с горячих точек, редкие кадры из только что деоккупированных городов и эксклюзивные интервью с теми, чьими руками и разумом создается наша история и будущая победа. Все кадры и озвученные факты, которые будут включены в проект, согласованы с военным руководством страны.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров в проекте "Рік" анонсировал интервью с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым. Он рассказал ведущему, что за четыре дня до вторжения российский банк в Украине скупил все наличные по максимальному курсу.

Премьера проекта Дмитрия Комарова "Рік" состоится 24 февраля в 20:15 на канале "1+1 Украина".

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