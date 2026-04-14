Комик Артур Петров погиб на войне: где и когда состоится прощание с ним
Артур Петров 18 марта погиб на войне. Стала известна дата и место прощания с ним.
Стало известно, где и когда состоится прощание с украинским юмористом Артуром Петровым, который 18 марта погиб на войне.
Жизнь комика оборвалась 18 марта. В "Подпольном стендапе", участником которого был Артур Петров, раскрыли дату и место прощания с ним. Юмориста проведут в последний путь 18 апреля. Прощание с комиком начнется в 11:00 на Майдане Независимости возле Монумента. Оно продлится до 12:30. В 14:00 состоится прощание с почестями, после чего церемония захоронения.
"Мы до сих пор не можем полностью принять эту потерю. Но хотим, чтобы каждый, кто знал Артура, кто смеялся вместе с ним, имел возможность сказать ему "спасибо" и попрощаться. Просим приносить живые цветы. Спасибо тебе за все, Артур. Помним", - говорится в сообщении "Подпольного стендапа".
Отметим, Артур Петров был комиком, который выступал в жанре stand-up comedy. В апреле 2025 года юморист начал службу в армии. 27 марта стало известно, что комик погиб на войне. Его жизнь оборвалась 18 марта во время эвакуации раненых военных. У Артура Петрова осталась жена и двое детей.
