Комик Марк Куцевалов устроил благотворительный пеший поход, чтобы помочь Херсону

Известный украинский комик Марк Куцевалов снова устроил благотворительный пеший поход.

В этот раз юморист хочет помочь Херсону. В частности, Куцевалов будет собирать во время благотворительного похода два миллиона гривен. Собранные средства комик потратит на закупку Starlink для херсонских пунктов обогрева, чтобы город был со связью.

"Привет! Вы на связи? Хорошо, а вот в Херсоне с этим проблема! Именно поэтому я снова в пути, чтобы собрать два миллиона грн на Starlink в пункты обогрева Херсона", – поделился юморист в своем Instagram.

Марк отправился 12 декабря от Софиевской площади в Киеве, а маршрут его завершится уже в Херсоне. Расстояние Куцевалов планирует пройти за 19 дней.

"Мой маршрут Киев – Херсон. И это не шутки. Пешком. До Нового года", — добавил юморист.

Напомним, это уже второй раз Марк организует благотворительный пеший поход. В прошлый раз юморист преодолел расстояние от Черноморска до Говерлы. Тогда Куцевалов собирал средства на автомобили для военных.

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