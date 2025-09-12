Комик Редька рассекретил свои доходы во время войны и как получил первые 12 тыс. долл.: "Не бедный человек"

Феликс Редька

Реклама

Известный украинский комик Феликс Редька, который ранее признался в брони от мобилизации, откровенно рассказал о своих доходах и вспомнил, как заработал первую крупную сумму денег.

В интервью проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда отметил, что юмор для него — это полноценный бизнес, который приносит стабильную прибыль. В частности, он вместе с командой получает деньги от зрителей, которые приходят на их выступления. Дополнительными источниками финансов служит его съемка YouTube-проектов, корпоративная деятельность и рекламные интеграции.

"Работа моя — это быть комиком. У меня ФЛП третьей группы. Я и есть мой бизнес. Зарабатываю деньги на том, что я делаю концерты, выступаю. То есть люди покупают билеты, мы платим за аренду, за персонал, налоги. Потом что-то остается. Мы делим это с организатором. А тот процент, который принадлежит мне, это моя заработная плата. Потом я зарабатываю с моего проекта "Комик плюс историк". Иногда какие-то частные праздники заказывают, иногда — рекламы. Но концерты и создание контента на YouTube — это два главных аспекта моего бюджета", — поделился Феликс.

Реклама

Феликс Редька

Комик вспомнил, что свою первую крупную сумму — 12 тысяч долларов — он получил еще в возрасте 19 лет. Это произошло во время организации стендап-тура, который он проводил не для себя, а для других артистов. Именно тогда он впервые почувствовал, что на юморе можно зарабатывать серьезные деньги.

Сейчас, по словам Феликса, он также не может назвать себя бедным человеком. Его заработки значительно превышают средний уровень по стране, однако эта работа всегда непредсказуема. Поэтому он не назвал четкого дохода за месяц, ведь он постоянно колеблется.

"Я не бедный человек. Гораздо больше зарабатываю, чем среднестатистический украинец, как и любой артист. У нас бывают такие месяцы, когда мы зарабатываем больше, когда мы зарабатываем меньше. Бывают месяцы, когда мы ничего не зарабатываем. Бывают месяцы, когда мы зарабатываем очень много. То есть мы можем заработать энную сумму денег за один месяц и жить на это потом три месяца, а потом через три месяца начнется другой тур и ты заработаешь себе снова на определенный промежуток времени", — пояснил комик.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Комік Фелікс РЕДЬКА: скільки заробив на Гордоні, де служить батько, і як віддав квартиру на ЗСУ

Реклама

Напомним, ранее Феликс Редька удивил, как открыл совместный бизнес с журналистом Дмитрием Гордоном. Юморист признался, кто ему в этом помог.