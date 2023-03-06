Комик Щегель оправдался за скандальные заявления о побеге из Украины и "попаянных дебилов" и пожаловался на хейт

Известный комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель пояснил, что имел в виду, когда говорил о бегстве в Турцию и назвал Украину "е**ным цирком с попаянными дебилами".

В своем Instagram юморист опубликовал ролик, в котором оправдался за скандальные заявления. По словам Андрея, он никак не считает, что защитники выбирают погибать на войне. Тем временем его слова якобы перекрутили.

Андрей Щегель / Фото: скриншот с видео

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – именно погибать на войне. Имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, приводит к гибели лучших ее детей", — объяснил комик. .

Щегель также прокомментировал видео, на котором он назвал Украину "е**ным цирком с попаянными дебилами". По словам Андрея, его слова были реакцией на хейт в Сети.

"Я никоим образом не презираю всех украинцев. Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском выложенное в Интернет и вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийства в течение нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума. Я прошу прощения у всех, кому скандал с моим участием принес много страданий", — прокомментировал комик.

Щегель также пожаловался на хейтеров. Он заявил, что хотел лишь быть откровенным с пользователями. Он также добавил, что не враг для украинцев.

"Провокация является работой комика. Но, к сожалению, поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее. того, кто говорит, что люди хотят услышать. В Украине есть настоящие враги, и это точно не я", — добавил комик.

Отметим, скандал вокруг Андрея Щегеля начался после его скандального интервью Роману Скрипину, где он заявил, что сумел сбежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне". После этого на комика посыпалась волна хейта от возмущенных пользователей. Юморист, в свою очередь, обвинил людей в том, что они не поддержали его. При этом Щегель назвал Украину "е**ным цирком с попаянными дебилами".

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