Комик Щегель после побега "отличился" новым заявлением: "Украина — е*аный цирк с попаянными дебилами"

Известный комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель после своего громкого заявления о побега из Украины во время войны озадачил новыми высказываниями.

В этот раз одиозный юморист решил еще раз прокомментировать свой поступок. В очередном видео на YouTube Щегель обвинил людей в том, что они не поддержали его и полил грязью каждого украинца.

"Это самый жесткий цирк! Как я вообще могу читать новости, надеясь на получение какой-либо информации, после того, что произошло. Украина — этот е*аный цирк с попаянными дебилами, в которых нет шансов на цивилизованную жизнь, вообще никакое. Люди — е*аные крысы, которые не могут включить голову, возразить, поддержать и что-то делать… Они совершенно зависимые п*доры, которые трясутся за пирожок с г*вном, лишь бы у них не забрали ни на что не способное гражданство. Я склоняюсь, что это фестиваль долбо*бов, где все базируется на зависти", — сказал Щегель.

Более того, скандальный стендапер заговорил, что еще и имеет планы на "политическое убежище" в мире после его бегства от мобилизации. В Украину Щегель возвращаться не планирует, ведь здесь его ждет только тюрьма.

"Я благодарен украинцам за такую возможность получить политическое убежище в ряде стран. Я готов никогда туда не возвращаться. И нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, не возвращаться в Украину", — сказал в своей "речи" юморист.

Андрей Щегель

Напомним, что громкий скандал вокруг юмориста разгорелся после того, как он заявил в одном из интервью о том, что впрочем из Украины во время мобилизации. По словам Щегеля, он воспользовался тем, что артист и так смог пересечь границу. Как заявил юморист, таким образом он "заботился о своем здоровье" и "реализовал свое право на ох*енную жизнь".

В Минкульте уже прокомментировали слова Щегеля и заявили, что такие заявления недопустимы в условиях военного положения в Украине. Теперь МКИП вместе с правоохранительными органами будет настаивать на усилении ответственности за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

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