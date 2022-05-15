Комментатор "Евровидения-2022" Тимур Мирошниченко расплакался, объявляя победу Украины

Только что в Турине Италия закончился грандфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2022", в котором безоговорочную победу одержала Украина.

В этом году, как и в прошлые годы, ведущий шоу "Твій День" Тимур Мирошниченко, уже традиционно, стал голосом "Евровидения" в Украине. Он, кстати, комментировал финал из бомбоубежища.

Объявляя победу Украины, которую представляла группа Kalush Orchestra, Мирошниченко не сдержал эмоции и расплакался.

"Мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том же фронте. ВСУ – эта победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!!" – говорит Мирошниченко сквозь слезы.

Также ведущий отметил, что эта победа для нас сейчас очень важна и призвал украинцев реагировать и не сдерживать свои эмоции. "Хотите плакать – плачьте, хотите прыгать – прыгайте! Вот этот момент", – говорит Тимур.

Отметим, что в финале Украина получила самый высокий балл по зрительскому голосованию от 28 из 40 стран-участниц. В общей сложности в сумме баллов от зрителей и жюри Kalush Orchestra получил 631 балл, на втором месте оказалась Великобритания с суммой баллов 466, тройку лидеров закрывает Испания с баллами – 459.

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