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Компания Вакарчука и "Подпольный стендап" получили от Минкульта статус критически важных
Компания Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" получили соответствующий статус приказом от 23 мая. Отмечается, что они соответствуют всем критериям согласно закону.
Компания украинского певца Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап", основателем которого является юморист Святослав Загайкевич, получили статус критически важных.
Соответствующий приказ издало Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины 23 мая. Отмечается, что ООО "Суперсиметрия", принадлежащая Вакарчуку и представляющая права на все произведения группы "Океан Эльзы", и ООО "Подпольный стендап" соответствуют всем критериям для получения статуса критически важных, а также обеспечивают функционирование экономики в особый период и потребности ВСУ.
Пока ни Святослав Вакарчук, ни Святослав Загайкевич не комментировали предоставление их компаниям статуса критически важных.
Отметим, в марте этого года соответствующий статус получили группы "Без Обмежень" и "Бумбокс". Музыкальные коллективы тоже по закону соответствуют всем критериям.
К слову, в прошлом году правительство представило новые правила бронирования работников от мобилизации. Тогда предприятия должны были подтвердить статус критически важных. В то же время такие учреждения должны обеспечивать среднюю зарплату от 2,5 минимальной в течение последнего квартала. Такую же сумму они должны выплатить минимум один раз в квартал для претендентов на бронирование.