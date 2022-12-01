Композитор Руслан Квинта прокомментировал, почему София Ротару почти не говорит о войне

Украинский композитор, музыкальный продюсер проекта "Голос країни" Руслан Квинта прокомментировал, почему певица София Ротару активно не освещает полномасштабную войну в Украине, которую развернула Россия.

По словам Квинты, София Михайловна, равно как и он, не любит "всего этого показушного" и не хочет пиариться на войне.

"У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Я вообще не люблю этого всего показушного. И до войны я жил в своем творческом мире. Есть люди, которые распыляют себя на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее… А я свою энергию не хочу разбрасывать… София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я… Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи", — сказал Квинта, пишет "КП" в Украине".

Руслан Квинта и София Ротару дружат на протяжении многих лет

Ротару композитор назвал скромным человеком, иначе выражающим свою позицию и свое отношение ко всему происходящему в стране:

Смысл жизни – это когда ты уйдешь из этой жизни, чтобы о тебе говорили тогда. Сделать что-то такое, чтобы люди тебя потом еще вспоминали и вспоминали. А не думать сейчас: а написали где-то обо мне или не написали. София Михайловна такая же. Ее непубличность... А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я", — объяснил Квинта.

Отметим, что Руслан Квинта и София Ротару дружат на протяжении многих лет и Квинта написал для исполнительницы более 30 хитов.

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения София Ротару находится в Украине. Публично активно звезда не говорит о зверствах российских оккупантов в Украине. Хотя иногда в сторис артистки в Instagram появляются фото на тему полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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