Композитор Рыбчинский раскрыл правду о третьей жене и почему скрывает ее

Евгений Рыбчинский

Композитор Евгений Рыбчинский впервые откровенно объяснил, почему скрывает третью жену от публики и не делится деталями личной жизни.

Звезда дал понять: решение держать любимую подальше от камер — не спонтанное. По его словам, это прежде всего ее позиция, которую он полностью уважает. После двух браков, которые были открытыми для общества, он сделал выводы. Публичность, говорит Рыбчинский, обернулась для него неприятными последствиями. Именно поэтому сейчас он выбирает другую модель — тишину вместо лишнего внимания. И добавляет: внутреннего ресурса делиться личным больше нет.

«Это не мое желание, это ее желание. Это же мой третий брак. И в двух предыдущих я был открыт перед обществом, за что, собственно, и выгреб. Уже нет даже желания внутреннего, да и внешнего, делиться сакральным, сокровенным. Свою любимую выставлять на показ — желания нет», — признался он в комментарии «Ближе к звездам».

О новом союзе композитор заговорил лишь в конце 2025 года — осторожно и без деталей. Тогда он подтвердил: находится в третьем браке и живет вместе с избранницей. Больше — никаких подробностей. В то же время подчеркнул, что нынешний формат отношений его полностью устраивает.

В прошлом личная жизнь Рыбчинского уже оказывалась в центре громких обсуждений. После одного из разводов ситуация переросла в публичный конфликт со взаимными обвинениями. Именно этот опыт, похоже, и повлиял на его нынешнюю закрытость.

