Кому принадлежат права на песни Назария Яремчука: сыновья певца раскрыли правду о разделе его наследия

Назарий Яремчук

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Сыновья легендарного певца Назария Яремчука раскрыли, кому принадлежат права на его песни.

Исполнитель умер в июне 1995 года. От двух браков у него осталось трое детей. На проекте «Наодинці з Гламуром» сыновья артиста объяснили, что раздел его имущества, в том числе песен, произошел по закону. Однако Назарий Яремчук-младший говорит, что композиции папы с годами стали настолько народными, что их просто нельзя запретить исполнять.

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«Вы знаете, все как по закону! Но хочется сказать, что песни настолько легендарные, что кто может кому запретить петь „Червону руту“, „Родину“, „Стожари“ и многие другие. Кстати, „Гай, зелений гай“ в последние годы приобрел такое возрождение!» — говорит Назарий Анне Севастьяновой.

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Дети Назария Яремчука — дочь Мария и сыновья Назарий и Дмитрий

Впоследствии Дмитрий Яремчук добавил, что на самом деле они унаследовали смежные права на песни, поскольку они принадлежат не только исполнителю, но и композитору и поэту. Правообладателями стали сыновья Назария Яремчука от первого брака и дочь Мария от второго.

«Права на песню в первую очередь принадлежат авторам — композитору и поэту. В данном случае это смежные права, но несколько песен есть, что папа написал. Смежные права принадлежат нам — мне, брату и сестре», — объяснил Дмитрий.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Напомним, у Назария Яремчука трое детей. Правда, дочь Мария избегает публичности. Недавно ее звездный кум Александр Пономарев раскрыл, чем она занимается и вернется ли на сцену.

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