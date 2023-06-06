Концерт Артема Пивоварова в Швейцарии дважды сорвали россияне: певец оригинально выступил

Концерт украинского певца Артема Пивоварова, который должен пройти в швейцарском городе Цюрих, дважды сорвали россияне.

Как рассказал в Instagram музыкант, российские пропагандисты распространили ложь, что он якобы приверженец ультраправой идеологии. Пивоваров пытался сделать все возможное, чтобы концерт все же состоялся, но его пришлось перенести на осень. Певец обещает, что сделает все необходимое, чтобы наконец-то провести событие.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы концерт в Цюрихе все же состоялся. Однако местные власти и полиция запретили проводить концерт и на новой локации. Мы не отменяем концерт, а переносим его. Мы подключили все ресурсы, посольство, прессу, юристов, Будем собирать все необходимые документы для того, чтобы концерт состоялся, но позже, в осеннем туре. Мы будем продолжать бороться за правду!" – отметил музыкант.

Музыкант решил не уезжать из Швейцарии, не порадовав своих поклонников. Так что мини-концерт все же состоялся, правда, импровизированный. Пивоваров собрал фанатов и спел прямо на улице у озера.

"Спасибо, что пришли! Мы музыканты из Украины! Мы здесь, потому что наш концерт сегодня отменен местными властями и полицией. Меня назвали нацистом! Надеюсь, вы понимаете ситуацию в нашей стране! Мы имеем благотворительную миссию во имя Украины! Есть разница между украинскими воинами и нацистами! Они защищают нашу страну! А не захватывают чужую! Но мы продолжаем бороться за свою свободу всеми возможными способами", — подчеркнул артист.

Напомним, концерт Артема Пивоварова в Швейцарии должен был состояться 5 июня. Однако российские пропагандисты добились его отмены. Музыкант планировал спеть для фанатов на другой локации, однако и там не разрешили. Сейчас артист планирует таки сыграть концерт осенью.

В похожую ситуацию попал артист Олег Скрипка. Участников группы "Вопли Видоплясова" обвинили в приверженности ультранационалистической идеологии из-за российской пропаганды и отменили их концерт в Цюрихе, Швейцария.

Читайте также: